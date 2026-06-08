Ben Gvir è indagato in Italia per il caso degli attivisti della Flotilla

Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale è indagato in Italia per il caso degli attivisti della Flotilla. La procura ha aperto un fascicolo e sta valutando eventuali reati collegati alle sue dichiarazioni pubbliche, in cui aveva preso di mira gli attivisti con un video. L'indagine si concentra sulle eventuali responsabilità penali legate alle parole e alle azioni del ministro durante il caso.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, che li aveva scherniti in un video, è accusato di tortura e sequestro di persona La procura di Roma ha indagato il ministro della Sicurezza interna israeliano Itamar Ben Gvir per il trattamento riservato ai circa 430 attivisti della Global Sumud Flotilla, fra cui almeno 27 italiani, che erano stati intercettati in acque internazionali fra il 28 e il 30 aprile e fra il 18 e il 19 maggio. Ben Gvir è accusato di tortura e sequestro di persona per le violenze e i gravi abusi fisici e psicologici che molti attivisti hanno raccontato di aver subito sia durante l’intercettazione delle barche sia durante la loro successiva detenzione in Israele, terminata il 21 maggio con la loro espulsione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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