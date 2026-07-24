Beluga
Il ristorante Beluga, situato in via Amatore Sciesa a Milano, propone cucina russa. È possibile consultare il menù e i contatti telefonici sul sito web indicato. Il locale è aperto in determinati orari, non specificati. Non sono fornite informazioni sui prezzi o dettagli aggiuntivi sulla fascia di prezzo.
CATEGORIA. Etnico: cucina russa FASCIA DI PREZZO. xxxx MENÙ. xxxxx CONTATTI. Via Amatore Sciesa, 1 02 35990238 www.beluga-milano.it SOCIAL. ORARI. Lunedì: 12:30–15:00 19:00–23:00 Martedì: 12:30–15:00 19:00–23:00 Mercoledì: 12:30–15:00 19:00–23:00 Giovedì: 12:30–15:00 19:00–23:00 Venerdì: 12:30–15:00 19:00–23:00 Sabato: 12:30–15:00 19:00–23:00 Domenica: 12:30–15:00 19:00–23:00 ALTERNATIVE IN ZONA. L'articolo proviene da No News Magazine. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
vODKA BELUGA
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Anche i beluga sanno riconoscersi allo specchio: lo studio sulla consapevolezza di sé attraverso il mirror testUn recente studio ha dimostrato che anche i beluga sono in grado di riconoscersi allo specchio, superando il cosiddetto test dello specchio.
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