Una tortilla di patate viene venduta a circa 2.200 euro in un ristorante vicino a Barcellona. Gli ingredienti includono patate Bonnotte e caviale beluga. Il prezzo elevato ha suscitato discussioni sulla possibilità di pagare a rate. Un assaggio del piatto ha ricevuto commenti positivi, anche se alcuni preferiscono la versione tradizionale preparata in casa. La pietanza è considerata tra le più costose al mondo, ma il giudizio sulla qualità varia tra i degustatori.

Piatti cari e dove trovarli. Siamo a Sant Boi de Llobregat, vicino a Barcellona, dove il ristorante REBO propone quella che viene presentata come la tortilla di patate più costosa del mondo: 2.200 euro per una sola preparazione. A raccontarne la storia è Reporter Gourmet, che ripercorre la nascita di un piatto destinato, inevitabilmente, a far discutere. Come si arriva a un prezzo simile? La risposta è nella scelta di ingredienti rarissimi, alcuni dei quali disponibili soltanto per pochi giorni all’anno. Tortillas uguale patate. Non, però, quelle comuni. Al REBO vengono utilizzate le Bonnotte, una varietà coltivata sull’isola francese di Noirmoutier, raccolta appena due settimane ogni primavera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La tortilla più cara del mondo costa 2.200 euro: “Si paga a rate?”. Tra gli ingredienti patate Bonnotte e caviale beluga. L’assaggio: “Ottima, ma preferisco quella di mio nonno”

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