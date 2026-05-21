Anche i beluga sanno riconoscersi allo specchio | lo studio sulla consapevolezza di sé attraverso il mirror test

Un recente studio ha dimostrato che anche i beluga sono in grado di riconoscersi allo specchio, superando il cosiddetto test dello specchio. Questo esperimento ha rivelato che il cetaceo ha mostrato comportamenti indicativi di consapevolezza di sé, come l'analisi di parti del proprio corpo riflesso. La ricerca si inserisce tra gli studi che esplorano le capacità cognitive di questi mammiferi marini, ritenuti tra i più intelligenti del mondo animale.

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