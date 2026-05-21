Anche i beluga sanno riconoscersi allo specchio | lo studio sulla consapevolezza di sé attraverso il mirror test
Un recente studio ha dimostrato che anche i beluga sono in grado di riconoscersi allo specchio, superando il cosiddetto test dello specchio. Questo esperimento ha rivelato che il cetaceo ha mostrato comportamenti indicativi di consapevolezza di sé, come l'analisi di parti del proprio corpo riflesso. La ricerca si inserisce tra gli studi che esplorano le capacità cognitive di questi mammiferi marini, ritenuti tra i più intelligenti del mondo animale.
Un beluga ha superato il cosiddetto test dello specchio mostrando consapevolezza di sé, una capacità cognitiva rara condivisa con pochi altri animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sullo stesso argomento
La skincare non finisce davanti allo specchio. Anche il bucato può influire sulla salute della pelle: profumi, enzimi e conservanti possono restare sui tessuti e causare irritazioniNon solo creme, sieri e trattamenti: anche ciò che si indossa e soprattutto con cosa lo si lava, ha un impatto diretto sulla salute della pelle.
Oggi alla Camera la presentazione di 'Elly e Giorgia allo specchio, crescere nei social se...AGI - Non un’emergenza futura, ma una trasformazione già pienamente presente, capace di incidere sulla qualità della democrazia, sul lavoro, sulla...