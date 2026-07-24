Belpaese A Photographic journey L’Italia nelle collezioni fotografiche della Fondazione di Venezia al M9 Museo del ‘900 di Mestre

Notizia in breve

Una selezione di fotografie italiane del secolo scorso è esposta fino al 13 settembre al M9 Museo del ‘900 di Mestre. La mostra, curata da Denis Curti, ripercorre attraverso immagini di collezioni private e pubbliche la storia del Paese. Le fotografie catturano scene di vita quotidiana, paesaggi e momenti storici, offrendo uno sguardo diretto sulla memoria visiva dell’Italia.