Belpaese A Photographic journey L’Italia nelle collezioni fotografiche della Fondazione di Venezia al M9 Museo del ‘900 di Mestre

Da it.insideover.com 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una selezione di fotografie italiane del secolo scorso è esposta fino al 13 settembre al M9 Museo del ‘900 di Mestre. La mostra, curata da Denis Curti, ripercorre attraverso immagini di collezioni private e pubbliche la storia del Paese. Le fotografie catturano scene di vita quotidiana, paesaggi e momenti storici, offrendo uno sguardo diretto sulla memoria visiva dell’Italia.

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Visitare  “Belpaese. A Photographic journey. L’Italia nelle collezioni fotografiche della Fondazione di Venezia”,  a cura di  Denis Curti, in mostra da  M9 Museo del ’900  di  Mestre  (Venezia)  fino al 13 settembre, è come affacciarsi da una finestra sull’Italia del secolo scorso. La selezione di una cinquantina di fotografie proviene dalla vasta collezione della Fondazione di Venezia: un patrimonio di 2.500 scatti, in progressivo incremento, in gran parte arrivati con l’acquisizione nel 2007 del fondo Zannier (circa 12mila volumi e 1.300 fotografie originali, dalla dagherrotipia alla stampa digitale), a cui si sono aggiunte le raccolte dall’archivio milanese Forma. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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