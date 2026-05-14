Amici della Musica di Mestre | il Premio Venezia 2025 Daniele Martinelli apre il ciclo de I concerti in villa e al museo

Il ciclo di concerti organizzato dagli Amici della Musica di Mestre è partito con l'apertura del “Premio Venezia 2025”, intitolato a Daniele Martinelli. L'evento si è svolto in una villa storica e ha visto protagonisti artisti di rilievo, con un programma che ha spaziato tra aspetti tecnici e emotivi. La rassegna continuerà con altri appuntamenti presso musei e spazi all'aperto della zona.

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