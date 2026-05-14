Amici della Musica di Mestre | il Premio Venezia 2025 Daniele Martinelli apre il ciclo de I concerti in villa e al museo
Il ciclo di concerti organizzato dagli Amici della Musica di Mestre è partito con l'apertura del “Premio Venezia 2025”, intitolato a Daniele Martinelli. L'evento si è svolto in una villa storica e ha visto protagonisti artisti di rilievo, con un programma che ha spaziato tra aspetti tecnici e emotivi. La rassegna continuerà con altri appuntamenti presso musei e spazi all'aperto della zona.
Mestre 8 maggio 2026 - Un programma tecnico ed emotivo di altissimo profilo per celebrare il legame tra musica e territorio. Sabato 16 maggio 2026, alle ore 16.30, villa Algarotti-Berchet ospiterà il giovane pianista Daniele Martinelli, vincitore del “Premio Venezia 2025”, per un appuntamento che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Lutto nel mondo della musica: addio al produttore dei concerti di Pino Daniele, Jovanotti e Springsteen
Amici della musica di Mestre: viaggio tra Liszt e le musiche dei cartoni animatiDoppio appuntamento al Toniolo per la chiusura della quarantesima stagione di musica da camera e sinfonica degli “Amici della musica di Mestre”.
Temi più discussi: Amici della Musica – Musica al Museo; Il duo Carlini/Fiorani in concerto all'Associazione Amici della Musica; Tra mito e musica, gli Amici della Lirica celebrano i Beatles; Amici della Musica, in concerto la talentuosa ventenne Sofia Donato.
Con la bella stagione tornano i Concerti in Villa e al Museo, organizzati dall’Associazione Amici della Musica di Mestre 1° APPUNTAMENTO: PREMIO VENEZIA 2025 Sabato 16 maggio 2026, ore 16.30 Villa Algarotti-Berchet (via Terraglio 92-94, Mes facebook
Un momento dal Concerto in do maggiore RV 559 di Antonio Vivaldi, diretto da Federico Maria Sardelli alla guida della nostra Orchestra al Teatro Malibran. Buona musica, amici! x.com
Amici della Musica di Mestre: il Premio Venezia 2025 Daniele Martinelli apre il ciclo de I concerti in villa e al museoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday Mestre 8 maggio 2026 - Un progra ... veneziatoday.it
Schiff e Savall, due superstar agli Amici della Musica di FirenzeFirenze, 3 dicembre 2025 – Due fra le più luminose stelle del panorama internazionale tornano a brillare sul palcoscenico degli Amici della Musica di Firenze in una coppia di concerti fuori ... lanazione.it