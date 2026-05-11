Martella-Venturini giovedì nel chiostro dell?M9 a Mestre il confronto tra i candidati sindaco

Giovedì 14 maggio alle 17.30, nel chiostro dell’M9 a Mestre, si terrà un incontro tra i candidati sindaco. L’evento è organizzato dal giornale locale e prevede un confronto diretto tra i due aspiranti alla fascia di primo cittadino. L’appuntamento offre l’opportunità di ascoltare le loro proposte e di vedere come si confrontano su temi di interesse pubblico.

MESTRE - Giovedì 14 maggio alle 17.30, nel chiostro dell’M9, Il Gazzettino organizzerà un confronto faccia a faccia tra Andrea Martella e Simone Venturini, candidati sindaco rispettivamente della coalizione di centrosinistra “La buona stagione” e della coalizione di centrodestra. L'intervista Ad intervistare Martella e Venturini, sarà Roberto Papetti, direttore de Il Gazzettino. Un confronto sui principali temi della città e della campagna elettorale a dieci giorni dal voto: dalla sicurezza all’immigrazione, dal Porto ai problemi legati a lavoro, residenzialità, turismo e sociale, i due candidati presenteranno il loro programma, ma saranno anche chiamati ad affrontare i temi di attualità della loro campagna elettorale.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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