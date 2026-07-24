Bellanova torna nel mirino | il Napoli valuta il colpo

Notizia in breve

Il Napoli sta considerando nuovi acquisti per rafforzare la fascia destra. La società sta analizzando diversi profili e sta valutando quale possa essere l’opzione più adatta come alternativa affidabile. La ricerca si concentra su giocatori con caratteristiche diverse, senza ancora aver preso decisioni definitive. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non sono stati annunci ufficiali.