Bellanova torna nel mirino | il Napoli valuta il colpo
Il Napoli sta considerando nuovi acquisti per rafforzare la fascia destra. La società sta analizzando diversi profili e sta valutando quale possa essere l’opzione più adatta come alternativa affidabile. La ricerca si concentra su giocatori con caratteristiche diverse, senza ancora aver preso decisioni definitive. La trattativa è ancora in fase di valutazione e non sono stati annunci ufficiali.
Il Napoli continua a studiare il mercato per rinforzare la fascia destra. La dirigenza vuole aggiungere un’alternativa affidabile e sta valutando profili con caratteristiche differenti. Uno dei nomi già presenti nella lista è Costantino Favasuli. Il terzino del Catanzaro resta seguito con attenzione dopo le buone indicazioni offerte nell’ultima stagione. Nelle ultime ore, però, sarebbe tornata d’attualità anche la candidatura di Raoul Bellanova. Il club azzurro avrebbe effettuato un primo sondaggio per comprendere la fattibilità dell’operazione. Secondo Il Mattino, l’esterno dell’Atalanta era già stato valutato due estati fa. In quel periodo il futuro di Giovanni Di Lorenzo appariva incerto, anche per l’interesse attribuito alla Juventus. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
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