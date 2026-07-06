Il Napoli sta valutando diversi giocatori per rinforzare la fascia destra, dopo il fallimento dell'acquisto di Khalaili. La società sta esaminando profili che possano alternarsi con Di Lorenzo, sia in difesa a quattro che in un ruolo più offensivo come esterno a tutta fascia. La decisione finale dipenderà anche dalle scelte tattiche dell’allenatore, che potrebbe optare per un sistema a tre difensori.

Il Napoli continua la ricerca del rinforzo per la corsia destra dopo il mancato arrivo di Anan Khalaili. La dirigenza azzurra è al lavoro per individuare un profilo capace di alternarsi con Giovanni Di Lorenzo, sia in una difesa a quattro sia come esterno a tutta fascia qualora Massimiliano Allegri decidesse di puntare sul sistema a tre. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il club resta però condizionato dalla necessità di alleggerire una rosa diventata particolarmente numerosa prima di affondare il colpo sul mercato. Il mancato approdo di Khalaili, nonostante l’accordo già raggiunto da settimane per un contratto quinquennale, ha riaperto completamente il casting. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, Bellanova torna in corsa: il casting per la fascia destra entra nel vivo”

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