Stones nel mirino della Juve | Carnevali valuta il possibile colpo a zero per la difesa! Le ultimissime
La Juventus sta considerando un acquisto a parametro zero di John Stones, attualmente impegnato ai Mondiali con l’Inghilterra. Il difensore, senza contratto con il Manchester City, potrebbe diventare un obiettivo di mercato per la prossima sessione di calciomercato. La società sta valutando questa possibilità, mentre Stones continua a giocare ai Mondiali.
di Luca Fioretti Calciomercato Juve: fari puntati su John Stones in difesa. Il centrale, liberatosi a zero dal Manchester City, è ora impegnato ai Mondiali. Il calciomercato della Juventus non si ferma alle sole indiscrezioni legate ai ruoli offensivi. Secondo quanto riportato da Sky, la società continua a sondare incessantemente diverse opzioni per trovare i giusti rinforzi da inserire con grande urgenza nel proprio reparto difensivo prima del ritorno. Tra i profili vagliati con estrema attenzione dai vertici, spicca il nome di John Stones. Il difensore classe 1994, dopo aver concluso la lunga esperienza col Manchester City, è attualmente svincolato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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