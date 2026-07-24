Belén Rodriguez perde i capelli a causa dei farmaci | ecco il trattamento che ha cambiato tutto e quanto costa

Belén Rodriguez si trova in una clinica romana mentre riceve un trattamento per la perdita di capelli. È sdraiata su un lettino, con uno strumento che emette una luce rossa sulla zona dell’attaccatura e un suono di sottofondo. Il trattamento, che ha comportato la perdita di capelli, è stato scelto per contrastare i effetti dei farmaci assunti. Il costo di questa procedura non è stato reso pubblico.

Sdraiata su un lettino in una clinica romana, con uno strumento che emette una luce rossa puntata sull’attaccatura dei capelli e un ronzio di sottofondo. Belén Rodriguez ha scelto di condividere con i suoi follower un momento delicato e personale: il trattamento per contrastare la perdita di capelli causata dai farmaci che ha dovuto assumere negli ultimi anni. La confessione è arrivata attraverso una storia Instagram pubblicata martedì 21 luglio 2026, dove la showgirl argentina ha mostrato senza filtri la sua esperienza. “Siccome per colpa di determinati farmaci che ho dovuto assumere negli ultimi anni ho perso un po’ di capelli, sono venuta a Roma per fare questo trattamento “, ha spiegato Belén nel video, con quella franchezza che da sempre caratterizza il suo rapporto con il pubblico. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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#BelenRodriguez ha raccontato di aver perso parte dei capelli dopo l’assunzione di alcuni farmaci e di aver iniziato a Roma il protocollo Tricopat. Ogni seduta dura circa 20 minuti, costa 300 euro e il ciclo iniziale ne prevede almeno quattro. x.com