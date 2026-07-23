Belén Rodriguez ha riferito di aver perso i capelli. La modella ha condiviso questa informazione sui social media, parlando di una perdita improvvisa di capelli. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o eventuali diagnosi mediche. La comunicazione è avvenuta in modo diretto, senza ulteriori approfondimenti o spiegazioni. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto di condivisione di aspetti personali, ma non sono stati annunciati trattamenti o decisioni future.

Negli ultimi anni Belén Rodriguez ha scelto più volte di raccontare ai suoi follower alcuni aspetti molto personali della propria vita, parlando apertamente delle difficoltà affrontate e del percorso intrapreso per ritrovare il benessere. Anche questa volta la showgirl argentina ha deciso di mostrarsi senza filtri, condividendo un momento che riguarda da vicino la sua salute e spiegando le conseguenze di un periodo particolarmente delicato. Attraverso una storia pubblicata su Instagram martedì 21 luglio 2026, Belén si è ripresa mentre si trovava a Roma, distesa su un lettino durante una seduta specialistica. Nel video ha raccontato che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con alcuni effetti collaterali legati alle cure seguite. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Ho perso i capelli”. Belen Rodriguez, la causa del suo problema improvviso

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Argomenti più discussi: Belén ha perso i capelli per colpa di alcuni farmaci assunti. Ora inizia la cura: di cosa si tratta, quanto costa e come funziona la terapia; Ti adoro perché sei vera. Hai una nuova luce, sei bellissima, ma è merito dei ritocchini?. E Belen Rodriguez risponde: Sono solo tornata ad amarmi.

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