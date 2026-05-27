Belen Rodriguez non parteciperà come conduttrice alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi. Dopo una riunione tra i vertici di Mediaset e il team di produzione, è stato deciso di affidare la conduzione a Selvaggia Lucarelli. Questa decisione si è verificata dopo aver valutato diverse opzioni e discutendo le modalità di presentazione. La Rodriguez non farà parte del cast o del team di conduzione per l’edizione 2026.

Belen Rodriguez non condurrà L’Isola dei Famosi 2026: cosa è emerso dopo la prima riunione con Mediaset e perché al suo posto arriverà Selvaggia Lucarelli. Isola dei Famosi: La notizia che nessuno si aspettava. Sembrava tutto deciso. Sembrava fatta. Il nome di Belen Rodriguez accostato alla conduzione de L’Isola dei Famosi 2026 circolava da settimane con sempre maggiore insistenza, confermato da più testate e suffragato persino dalle parole della diretta interessata. Poi, in pochissimi giorni, tutto è cambiato. La conduzione è sfumata, al suo posto è arrivato il nome di Selvaggia Lucarelli, e sui social è partita la corsa ai retroscena. Ma cosa è successo davvero? Perché Mediaset ha cambiato idea all’ultimo momento, dopo che il progetto sembrava già definito? Belen lo aveva detto: “Mi piacerebbe tanto”. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Belen Rodriguez fuori da L’Isola dei Famosi 2026: i retroscena sulla riunione che ha cambiato tutto

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Belen Rodriguez fuori dallIsola dei Famosi: lacrime, incidente e caos social

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Rumor: Isola dei Famosi 2026, Belen Rodriguez sempre più vicina alla conduzione reddit

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