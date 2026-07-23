Il film “La Gabbianella e il gatto” è stato sottoposto a un restauro, che ha permesso di riproporlo alle nuove generazioni. Il lavoro di recupero è stato realizzato quasi trent’anni dopo la sua prima uscita nelle sale. La distribuzione e il supporto del progetto sono stati facilitati da piattaforme di streaming, tra cui Mediaset Infinity. Il restauro mira a migliorare la qualità dell’immagine e del suono, mantenendo intatte le caratteristiche originali dell’animazione.

A quasi trent’anni dalla sua uscita nelle sale, La Gabbianella e il gatto torna a emozionare il pubblico grazie a un importante lavoro di restauro. Ospite del Giffoni Film Festival, Enzo D’Alò ha raccontato la rinascita di uno dei film d’animazione italiani più amati di sempre, riflettendo sull’eredità lasciata da Luis Sepúlveda e sull’attualità di temi come inclusione, rispetto delle diversità e tutela dell’ambiente, ancora oggi al centro del dibattito sociale. Intervista a Enzo D’Alò al Giffoni Film Festival. Enzo D’Alò, benvenuto su SuperGuidaTV e benvenuto al Giffoni Film Festival. Siamo qui per parlare del restauro de La Gabbianella e il gatto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Enzo D’Alò al Giffoni Film Festival: “Abbiamo restaurato il film ‘La Gabbianella e il gatto’ per regalarlo alle nuove generazioni. In questi progetti il supporto di piattaforme come Mediaset Infinity è fondamentale”

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: parla il regista Enzò D'Alò per il restauro de La Gabbianella e il Gatto

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