BeGreat | Gubitosi Giffoni Film Festival Giffoni è la casa dei giovani e condivide gli stessi valori di BeGreat

Il direttore del Giffoni Film Festival ha affermato che Giffoni rappresenta la casa dei giovani e condivide i valori di BeGreat. L’iniziativa è descritta come un “urlo di vittoria” per i giovani, puntando a offrire opportunità concrete a chi ha talento. Si mira a creare una rete tra imprese, istituzioni e formazione per sostenere i giovani talenti.

“BeGreat è un urlo di vittoria per i giovani. Giffoni condivide gli stessi valori e vuole offrire opportunità concrete a chi ha talento, creando una rete tra imprese, istituzioni e formazione”. Così Claudio Gubitosi, fondatore del Giffoni Film Festival, intervenuto al roadshow di BeGreat, sottolineando il valore della collaborazione tra il festival e il progetto a sostegno dei giovani talenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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BeGreat: Gubitosi (Giffoni Film Festival), Giffoni è la casa dei giovani e condivide gli stessi

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