Un rappresentante di un'università ha affermato che sport e studio possono coesistere, invitando i giovani a non rinunciare ai propri sogni. Durante un evento, è stato sottolineato come l'istituzione promuova da anni una formazione di alto livello combinata con attività sportive di livello elevato. La partecipazione è stata vista come un’opportunità per portare avanti questi valori e dimostrare che è possibile conciliare impegni accademici e pratiche sportive intense.

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - “Siamo molto contenti dell'invito ricevuto da BeGreat e della possibilità che ci è stata data di rappresentare e portare avanti i valori che la LUISS promuove da tanti anni: una preparazione accademica di alto livello affiancata a un'attività sportiva praticata ad alti livelli”. Lo ha dichiarato Flavio Finozzi, responsabile della LUISS Sport Academy, intervenendo al roadshow “Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream”, ospitato nell'ambito del Giffoni Film Festival. “Essere qui al Giffoni su invito di BeGreat rappresenta un'opportunità importante per raccontare un percorso che come LUISS portiamo avanti da tempo e che oggi trova in questo progetto un alleato naturale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - BeGreat, Finozzi (Luiss): "Sport e studio possono convivere, i giovani non rinuncino ai sogni"

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