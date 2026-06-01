usa e cina possono convivere in pace

Gli Stati Uniti e la Cina possono convivere in pace, secondo il politologo Randall L. Schweller. Ha criticato la tendenza degli Stati Uniti a considerare la competizione con Pechino come un confronto ideologico. Schweller ha sottolineato che questa visione può essere rischiosa, ma ha anche affermato che le due nazioni hanno la capacità di trovare un equilibrio. Non ci sono stati annunci ufficiali o accordi recenti, solo analisi sulla dinamica tra le due potenze.

L’America e la Cina si spartiranno il mondo? La guerra tra l’egemone e il suo rivale è davvero inevitabile? Sono domande a cui cerca di rispondere il saggio di Randall L. Schweller, professore alla Ohio State University, esponente del realismo politico. Broken cycle. World politics in the age of dissent, da poco uscito per Cambridge University Press, adotta una concezione ciclica della storia delle relazioni internazionali: da una grande guerra emerge una potenza predominante; poi, uno «sfidante» mette in questione lo status quo (è la fase del «dissenso», in cui ci troveremmo ora); dopodiché, esso viola apertamente le regole dell’ordine globale; e allora scoppia una nuova guerra per l’egemonia. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Quando Cina e Russia interverranno contro gli USA in Iran

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