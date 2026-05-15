Sport Barbara BeGreat | Portiamo avanti sogni e obiettivi degli atleti

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Montecarlo, in data 15 maggio, un rappresentante di BeGreat ha affermato che l'organizzazione permette agli atleti di vivere, socializzare e perseguire i propri sogni e obiettivi. L'intervento si riferisce alle attività promosse dal gruppo, che si rivolgono ai giovani talenti dello sport. La dichiarazione è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su eventi o partecipanti specifici. La dichiarazione si inserisce in un contesto di promozione di iniziative dedicate agli sportivi emergenti.

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Montecarlo, 15 mag. - (Adnkronos) - "Con BeGreat si può vivere, socializzare e portare avanti i sogni e gli obiettivi dei giovani talenti. Ormai è una realtà molto importante e non poteva mancare in un contesto così significativo per lo sport e per questi progetti". Lo ha detto Giovanni Barbara, Presidente onorario di BeGreat - ecosistema culturale e sociale che promuove il talento sportivo italiano attraverso un modello di partnership tra atleti, imprese, istituzioni e mondo della cultura - partecipando ieri a Montecarlo, all'evento ‘Empower the game', un evento esclusivo che ha voluto mettere al centro una nuova visione dello sport, fatta di educazione, responsabilità e valore di lungo periodo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Sport, Barbara (BeGreat): "Portiamo avanti sogni e obiettivi degli atleti"
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