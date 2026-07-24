A Giffoni, BeGreat ha presentato il suo progetto dedicato ai giovani talenti, con l'intervento di un ambassador. La realtà sostiene i giovani offrendo strumenti per sviluppare il loro talento, unendo la carriera sportiva a un percorso formativo. Durante l’evento, si è parlato di come l’organizzazione si impegni a trasformare le capacità dei giovani in opportunità concrete.

“BeGreat è una realtà che promuove i giovani talenti e fornisce loro gli strumenti per inseguire i propri sogni, affiancando alla carriera sportiva un percorso di formazione”. Così Greta De Salvia, atleta di salto ostacoli e ambassador di BeGreat, intervenuta al roadshow “Growing Our Sports Talents – Every Champion Starts with a Dream” al Giffoni Film Festival. “Il talento da solo non basta: servono opportunità, persone che credano nei giovani e una rete capace di accompagnarli nel loro percorso di crescita”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - BeGreat a Giffoni: De Salvia (ambassador), “crediamo nei giovani e trasformiamo il talento in opportunità”

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BeGreat a Giffoni: De Salvia (ambassador), crediamo nei giovani e trasformiamo il talento in

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