Al World Ducati Week 2026, quattro leggende del motociclismo sono tornate a parlare delle loro esperienze. Troy Bayliss, Carlos Checa, Carl Fogarty e Loris Capirossi hanno condiviso ricordi delle vittorie più significative, delle moto preferite e degli episodi vissuti all’interno del box. Gli ex piloti hanno ripercorso momenti chiave della loro carriera, rivivendo le emozioni legate alle competizioni e alle motociclette che hanno segnato la storia del marchio.

Al World Ducati Week 2026 il passato torna presente attraverso le voci delle leggende che hanno scritto pagine fondamentali della storia di Ducati. Troy Bayliss, Carlos Checa, Carl Fogarty e Loris Capirossi ripercorrono le vittorie più emozionanti, le moto rimaste nel cuore e gli episodi vissuti dentro il box. Dalla 916 alla 999, dalla 1098 R alla Desmosedici GP, ogni Ducati racconta un capitolo diverso di una carriera fatta di talento, lavoro, sacrifici e passione. Tra ricordi di gare leggendarie, titoli mondiali e momenti dietro le quinte, Ducati celebra cento anni di storia insieme alla tutta la famiglia di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Bayliss, Checa, Capirossi e Fogarty: le leggende al Wdw 2026

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