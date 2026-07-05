Durante il World Ducati Week, Nicolò Bulega ha partecipato alla Race of Champions con una Panigale V4S. In soli dieci giri, la gara ha rappresentato un riassunto di un secolo di storia Ducati. La competizione si è svolta nell’ambito del Wdw Ducati, attirando numerosi appassionati e apprezzando la passione per le moto del marchio. La gara ha visto protagonista anche la Lenovo Race of Champions, evento che ha concluso la giornata.

Dieci giri possono sembrare pochi, ma al World Ducati Week sono bastati per riassumere un secolo di storia Ducati. La Lenovo Race of Champions, tornata a Misano nel fine settimana del Wdw 2026, non è stata soltanto una gara tra piloti specialisti di campionati differenti, si è trasformata in una passerella ad alta velocità, una sfida di famiglia e, allo stesso tempo, una dimostrazione tecnica. Sedici piloti Ducati provenienti da MotoGP, Superbike e campionati nazionali, tutti sulla stessa moto, la Panigale V4 S, moto molto vicina alla serie, con interventi limitati a molle delle sospensioni e regolazione della frizione (ma senza i cerchi della versione S), vestita con i colori dei rispettivi team ufficiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nicolò Bulega firma la Race of Champions con le Panigale V4S al Wdw Ducati

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Bulega conquista la pole alla Race of Champions del WDW 2026!

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