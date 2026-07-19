Durante il World Ducati Week 2026, le donne che lavorano per l’azienda hanno condiviso le loro esperienze. Tra loro ci sono ingegneri, tecniche e manager, tutte impegnate nel quotidiano del marchio. La loro presenza si fa notare meno rispetto agli uomini nel paddock, ma rappresenta un elemento fondamentale dell’attività aziendale. Le testimonianze mostrano come il loro ruolo sia parte integrante dello sviluppo e della gestione delle moto.

Al World Ducati Week 2026 le donne raccontano un’altra faccia dell’universo Ducati. Un volto spesso meno visibile nel paddock: quello delle donne che contribuiscono ogni giorno alla vita della Casa di Borgo Panigale. Dall’ingegneria alla comunicazione emergono storie che parlano di competenza, metodo e passione più che di genere. Dalle professioniste che lavorano in azienda, alle motocicliste arrivate a Misano da tutta Italia e dall’estero percorrendo migliaia di chilometri. Dominika Grnova ripercorre il suo percorso da modella a Brand Ambassador Ducati e invita le ragazze a non avere paura di inseguire i propri sogni. Chiara Lovato, ingegnere e Product Manager, racconta la sfida di sviluppare la nuova Monster e spiega perché il motorsport non è un mondo "da uomini". 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

© Video.gazzetta.it - Ducati Wdw 2026: le voci delle motocicliste

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