Batterio killer del bimbo morto a Catanzaro Bassetti avverte | Si prende dopo l’uso di antibiotici

Notizia in breve

L'infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato che il batterio Clostridium difficile si può contrarre dopo l’uso di antibiotici. Il rischio si presenta perché il trattamento antibiotico può alterare l’equilibrio della flora batterica intestinale, favorendo la proliferazione del batterio. Questo caso ha coinvolto un bambino di 18 mesi morto a Catanzaro. Bassetti ha sottolineato che il batterio può essere preso anche in ambienti ospedalieri o in strutture sanitarie.