Batterio killer del bimbo morto a Catanzaro Bassetti avverte | Si prende dopo l’uso di antibiotici
L'infettivologo Matteo Bassetti ha spiegato che il batterio Clostridium difficile si può contrarre dopo l’uso di antibiotici. Il rischio si presenta perché il trattamento antibiotico può alterare l’equilibrio della flora batterica intestinale, favorendo la proliferazione del batterio. Questo caso ha coinvolto un bambino di 18 mesi morto a Catanzaro. Bassetti ha sottolineato che il batterio può essere preso anche in ambienti ospedalieri o in strutture sanitarie.
L’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è il Clostridium difficile e perché il rischio di contrarre il batterio al centro del caso del bambino di 18 mesi morto a Catanzaro aumenta dopo l’uso di antibiotici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Segui gli aggiornamenti su Catanzaro.
«Batterio killer e contaminazione sul fasciatoio», morto un bimbo di 18 mesi a Tropea
Notizie e thread social correlati
Bambino morto dopo sospetta infezione da Clostridium all'asilo di Tropea, Bassetti avverte sugli antibioticiLe autorità continuano le indagini sulla morte di un bambino di 18 mesi all’ospedale di Catanzaro, sospettata infezione da Clostridium.
Bimbo di 18 mesi morto a Catanzaro, cos’è il batterio killer ‘Clostridium difficile’, presente nella vagina e nell’intestinoUn bambino di 18 mesi è deceduto a Catanzaro, con le autorità che stanno indagando sulle cause.
Temi più discussi: Bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati: ipotesi batterio killer; Tropea, bimbo di un anno muore in ospedale | Ricoverati quattro compagni d'asilo: Forse batterio killer; Bimbo di 18 mesi morto in ospedale a Catanzaro, cos'è il 'Clostridium difficile' e come si trasmette; Clostridium difficile: il batterio sospettato dopo la morte del bimbo a Catanzaro.
Batterio killer e contaminazione sul fasciatoio, morto un bimbo di 18 mesi. Altri 4 dello stesso asilo ricoverati facebook
Bimbo di diciotto mesi muore a Tropea, altri quattro compagni d’asilo ricoverati: l’ipotesi del batterio killer x.com
Batterio killer del bimbo morto a Catanzaro, Bassetti avverte: Si prende dopo l’uso di antibioticiL’infettivologo Matteo Bassetti spiega cos’è il Clostridium difficile e perché il rischio di contrarre il batterio al centro del caso del bambino ... fanpage.it
Bimbo morto a Catanzaro, ipotesi batterio killer: cos’è il Clostridium difficile e come si trasmetteDopo il decesso del bimbo di 18 mesi e i ricoveri di quattro compagni d’asilo con sintomi simili, la Procura indaga sull’ipotesi di un’infezione da Clostridium difficile. notizie.it