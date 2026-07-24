Le chat delle mamme rivelano che molti bambini dell’asilo avevano manifestato sintomi simili prima del decesso del bambino di 15 mesi. La comunità di Tropea si è stretta attorno alla famiglia, mentre le autorità stanno analizzando i risultati delle analisi sui campioni prelevati dall’ambiente e dai bambini. Il decesso è avvenuto senza preavviso, generando grande shock tra i genitori e gli operatori scolastici.

Il tragico evento che ha colpito la comunità di Tropea e l’intero territorio vibonese rappresenta una vicenda di straordinaria gravità, legata all’improvviso decesso di un bambino di appena quindici mesi originario di Zungri. La vicenda si sviluppa attorno all’asilo nido privato Family Baby School, frequentato dalla piccola vittima e da numerosi altri bambini che, nei medesimi giorni, hanno iniziato a manifestare una serie di sintomi gastrointestinali acuti. Le testimonianze raccolte tra le famiglie dipingono un quadro di crescente ansia e preoccupazione, maturato all’interno delle conversazioni private e dei gruppi di messaggistica istantanea tra i genitori nei giorni immediatamente precedenti al drammatico epilogo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Batterio killer all’asilo, la verità nelle chat delle mamme: “Molti bimbi…”

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