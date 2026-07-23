Un bambino di 18 mesi è deceduto all'ospedale di Catanzaro. Altri quattro bambini dello stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. La diagnosi iniziale suggerisce la possibilità di un batterio. La procura ha aperto un'indagine sulla vicenda. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno disposto controlli nelle strutture coinvolte.

Catanzaro, 23 luglio 2026 – Un bimbo di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro. Ricoverati con sintomi simili anche altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, le cause sarebbero riconducibili a un batterio. Tre bambini sono stati dimessi, mentre uno è ancora ricoverato a Catanzaro. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta sulla vicenda. I genitori del piccolo deceduto hanno infatti presentato una denuncia in Questura e la cartella clinica del bambino è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e disporrà nelle prossime affiderà l’incarico dell' autopsia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bimbo di 18 mesi morto in ospedale. Ricoverati altri 4 bambini dello stesso asilo di Tropea. “Forse è un batterio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Echó a su madre adoptiva por pobre. Volvió millonaria y hacker; él lloró de miedo.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tropea, bimbo di un anno muore in ospedale | Ricoverati altri quattro compagni d'asilo: "Forse batterio killer"

Leggi anche: Catanzaro, bimbo di 18 mesi morto in ospedale. Altri 4 piccoli ricoverati: erano tutti nello stesso asilo

Temi più discussi: Patata lessa di traverso, bimbo di 18 mesi rischia di soffocare durante la cena: salvato al telefono dal 118; Yemen: nei primi sei mesi del 2026 uccisi più bambini che in tutto il 2025; Dramma a Milano Marittima: un'altra bambina muore in piscina; Yemen, strage di bambini: in sei mesi mine e ordigni inesplosi hanno ucciso più minori che in tutto il 2025.

Bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati. Andavano tutti nello stesso asilo, tre sono stati poi dimessi. Si ipotizza la diffusione di un batterio #ANSA x.com

Bimbo di un anno e mezzo muore in ospedale a Catanzaro, altri 4 ricoverati: l’ipotesi di un batterio in asiloUn bimbo di 18 mesi è morto all'ospedale di Catanzaro a causa molto probabilmente di un batterio. Si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso. Intanto altri 4 bambini sono stati ricoverati: tutti f ... fanpage.it

Bimbo di 18 mesi muore in ospedale, altri 4 ricoverati: frequentano lo stesso asilo e hanno sintomi similiUn bambino di un anno e mezzo è morto all'ospedale di Catanzaro. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, altri quattro bambini che frequentano lo stesso asilo della piccola vittima, a Tropea, ... leggo.it