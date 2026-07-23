Un bambino di diciotto mesi è morto all’ospedale di Catanzaro. Quattro altri bambini dello stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili. Le fonti sanitarie ipotizzano che potrebbe trattarsi di un batterio. La morte sarebbe avvenuta durante il ricovero, mentre i quattro bambini sono ancora sotto osservazione. Non sono stati forniti dettagli sulle cause specifiche o sui risultati delle analisi in corso.

Un bimbo di un anno e mezzo è morto all’ospedale di Catanzaro mentre altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea della piccola vittima sono stati ricoverati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. Tre dei bambini ricoverati sono stati dimessi, uno è ancora in ospedale. Sulla vicenda la Procura di Vibo Valentia ha aperto un’inchiesta. I genitori hanno infatti presentato denuncia in questura e la cartella clinica del bimbo è stata sequestrata. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma e disporrà nelle prossime ore l’autopsia. L’ipotesi del batterio. Al momento non si sa quale sia stata la causa precisa del decesso, ma secondo le prime informazioni raccolte all’origine dei malori ci sarebbero disturbi gastrointestinali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bimbo di diciotto mesi muore a Tropea, altri quattro compagni d’asilo ricoverati: l’ipotesi del batterio killer

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Tropea, bimbo di 18 mesi muore in ospedale e altri 4 dello stesso asilo ricoverati

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