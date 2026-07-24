Batman Caped Crusader diventa un gioco | indagini a Gotham gratis per gli abbonati Prime

Notizia in breve

Gli abbonati Prime potranno giocare gratuitamente a Batman: Caped Crusader – Chronicles, un gioco che permette di esplorare le strade di Gotham City. Il titolo offre un’esperienza cooperativa investigativa, rivolta a gruppi di amici e famiglie. I giocatori si immergeranno in un’avventura ambientata nelle zone più oscure della città, affrontando missioni e risolvendo enigmi. La disponibilità gratuita sarà riservata a chi ha un abbonamento Prime.