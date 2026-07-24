Batman Caped Crusader diventa un gioco | indagini a Gotham gratis per gli abbonati Prime
Gli abbonati Prime potranno giocare gratuitamente a Batman: Caped Crusader – Chronicles, un gioco che permette di esplorare le strade di Gotham City. Il titolo offre un’esperienza cooperativa investigativa, rivolta a gruppi di amici e famiglie. I giocatori si immergeranno in un’avventura ambientata nelle zone più oscure della città, affrontando missioni e risolvendo enigmi. La disponibilità gratuita sarà riservata a chi ha un abbonamento Prime.
Batman: Caped Crusader – Chronicles porterà i giocatori nelle strade più oscure di Gotham City con un’avventura investigativa cooperativa pensata per amici e famiglie. Il nuovo titolo, annunciato da Amazon Games, sarà disponibile dal 31 luglio 2026 esclusivamente su Amazon Luna. Gli abbonati Amazon Prime potranno giocare senza costi aggiuntivi, mentre il lancio avverrà nello stesso giorno della seconda stagione della serie animata Batman: Caped Crusader su Prime Video. Il gioco sarà disponibile anche in Italia. A Gotham bisognerà risolvere i casi prima di Batman. Il gioco non metterà i partecipanti direttamente nei panni del Cavaliere Oscuro. I giocatori formeranno invece una squadra speciale di investigatori del GCPD, chiamata a collaborare con la detective Renee Montoya e con la cerchia più fidata di Batman. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Batman: Caped Crusader Season 2 - Official Trailer | Prime Video
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