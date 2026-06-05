Nonostante il DC Universe cinematografico debba ancora svelare chi sarà il nuovo Bruce Wayne in The Brave & The Bold, per i fan del Cavaliere Oscuro si preannuncia un periodo straordinario. Tra l’attesa per lo spin-off su Clayface, i nuovi dettagli sul film The Batman Part II di Matt Reeves e l’annuncio del progetto Dynamic Duo, Gotham City è più centrale che mai nelle strategie di DC e Warner Bros. La notizia più calda del momento, però, riguarda il piccolo schermo: l’acclamata serie animata Batman: Caped Crusader sta per tornare con la stagione 2, pronta a confermare il 94% di gradimento ottenuto al debutto. Quando esce Batman: Caped Crusader 2?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Batman: Caped Crusader 2 – Ha una data di uscita su Prime Video! Ecco i nuovi villain

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Batman: Caped Crusader Season 2 First Look: New Joker, Carrie Kelly, and a Gotham Full of Surprises

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