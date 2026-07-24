La Guardia di finanza ha sequestrato 32 imprese e 20 milioni di euro nell’ambito di un’indagine per frode fiscale. Il Tribunale di Trani ha convalidato più decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi nel corso delle indagini. Le operazioni hanno coinvolto aziende di vari settori, ritenute responsabili di aver evaso imposte e di aver falsificato documentazione contabile. Le autorità hanno inoltre disposto il sequestro di beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Tribunale di Trani ha convalidato più decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi dalla Procura della Repubblica di Trani al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale perpetrato a Trani e in diverse Regioni del territorio nazionale, connotato dal coinvolgimento di ben 80 aziende. I provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, eseguiti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, hanno consentito di sottoporre a sequestro: – n. 32 imprese che, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in sede investigativa, si è ritenuto che rientrassero nel novero delle cc. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Bat: sequestri di 32 imprese e 20 milioni di euro, accusa di frode fiscale Guardia di finanza

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