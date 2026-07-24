Bat accusa di frode fiscale | sequestri di 32 società cartiera 2 aziende e 20 milioni di euro Guardia di finanza
La Guardia di finanza ha sequestrato 32 società fittizie, due aziende e 20 milioni di euro nell’ambito di un’indagine per frode fiscale. Il sequestro è stato convalidato dal Tribunale di Trani, che ha emesso i decreti di sequestro preventivo d’urgenza. L’operazione riguarda un procedimento in corso e coinvolge presunte irregolarità fiscali nel settore. Le società coinvolte sono state poste sotto sequestro, insieme ai beni e alle somme di denaro sequestrate.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il Tribunale di Trani ha convalidato più decreti di sequestro preventivo d’urgenza emessi dalla Procura della Repubblica di Trani al fine di interrompere tempestivamente un articolato meccanismo di frode fiscale perpetrato a Trani e in diverse Regioni del territorio nazionale, connotato dal coinvolgimento di ben 80 aziende. I provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, eseguiti dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, hanno consentito di sottoporre a sequestro: – n. 32 imprese che, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in sede investigativa, si è ritenuto che rientrassero nel novero delle cc. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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