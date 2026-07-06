La Guardia di finanza ha disposto il sequestro di cinque società nella provincia di Bat e di sei milioni di euro. Il provvedimento deriva da un’indagine per frode fiscale, approvata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani. Il sequestro preventivo riguarda beni e disponibilità finanziarie collegati a un’indagine in corso. I dettagli sono stati ufficializzati attraverso un comunicato ufficiale delle forze dell’ordine.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il G.I.P. del Tribunale di Trani ha convalidato un decreto di sequestro preventivo d’urgenza disposto dalla Procura della Repubblica di Trani per interrompere tempestivamente un’articolata frode fiscale perpetrata in diverse regioni del territorio nazionale e connotata dal coinvolgimento di n. 45 aziende. Il provvedimento, eseguito dai Finanzieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, ha consentito di sottoporre a sequestro n. 5 imprese di recentissima costituzione che, sulla scorta degli elementi indiziari acquisiti in sede investigativa, rientrerebbero nel novero delle cc. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Accusa, frode fiscale: sequestro di cinque società nella Bat e sei milioni di euro Guardia di finanza

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