basta con i parlamentari eletti per grazia del capo

Notizia in breve

Un cambiamento nella legge elettorale ha eliminato la possibilità dei cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti. La riforma ha portato all'elezione di parlamentari che, in molti casi, sono stati scelti senza preferenze, riducendo la partecipazione popolare. La modifica ha portato a un peggioramento generale della qualità della politica, anche se sono stati introdotti meccanismi di preferenze che, secondo alcuni, non migliorano la situazione.