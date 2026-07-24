Basta con i parlamentari eletti per grazia del capo
Un cambiamento nella legge elettorale ha eliminato la possibilità dei cittadini di scegliere direttamente i propri rappresentanti. La riforma ha portato all'elezione di parlamentari che, in molti casi, sono stati scelti senza preferenze, riducendo la partecipazione popolare. La modifica ha portato a un peggioramento generale della qualità della politica, anche se sono stati introdotti meccanismi di preferenze che, secondo alcuni, non migliorano la situazione.
L'introduzione delle preferenze non renderà buona una pessima legge elettorale. Ma avere tolto ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti ha peggiorato tanto la qualità della nostra politica. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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