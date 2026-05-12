Fino a 362mila euro l' anno | quanto incassano i 36 parlamentari della Toscana Così gli eletti di Arezzo

Da arezzonotizie.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questi giorni si è diffusa la notizia degli stipendi dei parlamentari toscani, con un massimo di circa 362 mila euro all’anno. La maggior parte degli eletti di questa regione dichiara redditi che superano i 100 mila euro lordi annui, mantenendo comunque cifre a sei zeri. Alcune eccezioni contribuiscono ad alzare leggermente la media, ma nel complesso si tratta di somme significative.

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I 100mila euro lordi annui vengono mediamente superati. Ci sono eccezioni che alzano un po' la media ma il reddito dichiarato dai parlamentari toscani si mantiene su cifre a sei zeri. A raccontarlo sono le dichiarazioni dei redditi 2025 (anno d'imposta 2024) pubblicate sui siti istituzionali di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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