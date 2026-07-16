Molinari raccolta di firme tra i parlamentari per grazia a Roggero

Un gruppo di parlamentari ha avviato una raccolta firme per chiedere al ministro di Grazia e Giustizia di avviare un procedimento per concedere la grazia a Mario Roggero. La proposta mira a ottenere un intervento diretto da parte dell’autorità competente. Finora, non sono stati resi noti i numeri di firme raccolte o i dettagli sul procedimento. La richiesta si inserisce in un contesto di iniziative simili di varia natura.

“Vogliamo avviare una raccolta firme tra i parlamentari per sollecitare il ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso per la grazia a Mario Roggero”. Lo ha detto il capogruppo della Lega Riccardo Molinari intervenendo in Aula alla Camera negli interventi di fine seduta tra gli applausi dei parlamentari del centrodestra. “In una situazione come questa lo Stato deve dare un messaggio chiaro: lui è la vittima”, ha concluso. In Aula al momento dell’annuncio era presente anche il guardasigilli Carlo Nordio. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Firenze: armato di taglierino minaccia passante e poliziotti, poi sale su un tetto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

On. Molinari lancia una petizione tra i parlamentari per richiedere la grazia per Mario Roggero.

Notizie e thread social correlati

Cuneo, Mario Roggero si è costituito nel carcere di Fossano | Centrodestra avvia raccolta firme per la graziaIl gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori davanti alla sua attività si è costituito nel carcere di Fossano.

Sanità e appalti: parte la raccolta firme tra Perugia e TerniTra Perugia e Terni è partita una campagna di raccolta firme legata al settore sanitario e agli appalti pubblici.

Molinari, raccolta di firme tra i parlamentari per grazia a Roggiero(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Vogliamo avviare una raccolta firme tra i parlamentari per sollecitare il ministro di Grazia e Giustizia ad avviare un percorso per la grazia a Mario Roggiero. Lo ha detto il ... tuttosport.com

Cuneo: centrodestra avvia raccolta firme parlamentari per grazia RoggeroI capigruppo alla Camera dei deputati di Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Forza Italia - Berlusconi presidente - Ppe e Noi ... agenzianova.com