Viene segnalata una ricerca di casa da parte di George Clooney, che avrebbe mostrato interesse per una villa a Capri, nota come Villa Bragaglia, dove fu girato il film “Il Principe di Capri”. La notizia ha suscitato molte speculazioni sui social, ma non ci sono conferme ufficiali. La villa è di proprietà privata e non sono stati resi noti dettagli relativi a eventuali trattative.

George Clooney alla ricerca di un altro eremo nel Bel Paese? Nel mirino la celebre Villa Bragaglia a Capri dove Totò girò il film cult “Il Principe di Capri”. La villa è sul mercato per una cifra stimata intorno ai 10 milioni di euro. Poi rimbalza la notizia che è all’asta ci sarebbe pure “Il Canile”, appartenuta a Umberto Tirelli, l’iconico sarto della Hollywood sul Tevere. E al Canile, i faraglioni ai miei piedi, mi sono pure sposata. Base d’asta 3 milioni di euro. Allora sarebbe proprio un affaruccio. Mini tour far perle gourmet di salmone scozzese marinato nel whisky e tappi di champagne che saltano come fosse musica. Brillano le gioie della boutique Trucchi, il salotto della piazza più bella di Napoli, impeccabile anfitriona Rossella Guariglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Basta che George Clooney metta un alluce a Capri… E il mondo si scatena. Cerca casa. Vero o fake?

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