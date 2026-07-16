George Clooney a Capri | l’incredibile reazione della folla

George Clooney ha visitato segretamente Capri, attirando una grande folla di residenti e curiosi. La presenza dell’attore ha suscitato reazioni sorprendenti tra i presenti, che si sono radunati per vederlo. La visita non è stata annunciata pubblicamente, e la scena si è svolta senza comunicati ufficiali. Nessuna conferma ufficiale è arrivata riguardo ai motivi del viaggio o all’identità delle persone con lui.

. Il viaggio segreto di George Clooney a Capri svela retroscena inaspettati sulla coppia più glamour di Hollywood, lasciando residenti e curiosi senza parole. George e Amal Clooney scelgono Capri per una pausa d’estate e trasformano in poche ore l’isola in uno dei palcoscenici più osservati del Mediterraneo. L’arrivo sull’isola. La coppia più glamour di Hollywood è arrivata a sorpresa sull’isola azzurra, concedendosi giornate all’insegna della riservatezza senza riuscire, inevitabilmente, a passare inosservata. Il loro arrivo ha richiamato l’attenzione di curiosi, turisti e appassionati, confermando ancora una volta il fascino senza tempo che Capri esercita sulle grandi star internazionali. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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