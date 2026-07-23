George Clooney cerca casa a Capri | nel mirino due ville storiche una fu il rifugio di Totò

George Clooney e la moglie Amal sono interessati all’acquisto di due ville storiche a Capri, tra cui una che in passato fu rifugio di Totò. Le proprietà sono state visitate dalla coppia, che ora valuta un'offerta. Nessuna conferma ufficiale sull’accordo, né dettagli sui prezzi o sui tempi. Le ville si trovano in zone di pregio dell’isola, note per il loro valore storico e architettonico.

George Clooney e la moglie Amal sarebbero interessati all’ acquisto di una villa a Capri. La coppia avrebbe visitato una delle proprietà più prestigiose dell’isola, tra cui Villa Bragaglia, la storica dimora dove soggiornò anche Totò, e Il Canile, una delle ville più affascinanti di Capri, recentemente finita all’asta dopo un fallimento aperto dal Tribunale di Milano. Per quest’ultima, spiega il Corriere della Sera, la base d’asta è fissata a 3 milioni e 90 mila euro, una cifra molto inferiore rispetto al valore stimato sul mercato, che supererebbe i 15 milioni di euro. Dopo la notizia della messa all’asta de Il Canile, fissata per il 14 ottobre 2026, sono arrivate oltre quaranta richieste di sopralluogo da parte di stilisti, imprenditori e investitori italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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