La morte di un bambino di un anno e mezzo all'ospedale di Catanzaro per un'infezione contratta all'asilo di Tropea e riconducibile al "Clostridium difficile" apre il dibattito sulla prevenzione dal batterio killer. Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'Irccs ospedale policlinico San Martino di Genova, ha affermato durante un intervento a TgCom24: "È un batterio che si trasmette molto facilmente. Molto spesso si dice che è un'infezione ospedaliera: certamente si può prendere in ospedale, ma si può prendere anche fuori dall'ospedale, come un asilo in questo caso". Il medico lancia l'allarme: "È difficile notare l'infezione nei bambini: bisogna osservare le norme di prevenzione basilari". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bassetti sul Clostridium difficile: "È un batterio killer, facilmente trasmissibile"

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E ai ki te whakapae m? ng? huakita whakamate, ka mate t?tahi tamaiti i Catanzaro: he aha te Clostridium difficile, ?, me p?hea te horapa?Dopo il decesso del bimbo di 18 mesi e i ricoveri di quattro compagni d’asilo con sintomi simili, la Procura indaga sull’ipotesi di un’infezione da Clostridium difficile. notizie.it