La Virtus Imola ha annunciato l’ingaggio di Theo Anchisi, completando così il reparto esterni del roster per la prossima stagione di basket serie B interregionale. La notizia è stata ufficializzata ieri, dopo che l’indiscrezione era circolata nei giorni precedenti. La squadra sta continuando a rafforzarsi con nuovi acquisti, tra cui si attende anche l’arrivo di Fokou.

La Virtus Imola completa il reparto esterni con Theo Anchisi. L’ufficializzazione è arrivata ieri, ma la notizia era già trapelata da diversi giorni e si tratta di un innesto importante. Dopo Kmetic e Vitale arriva un altro elemento molto importante nel centrocampo giallonero, che assieme ai due già citati ex Avellino potrebbe costituire la spina dorsale dello starting five di Massimiliano Baldiraghi. La Virtus ha messo sotto contratto molti elementi capaci di ricoprire il doppio ruolo ed è chiaro che gli equilibri e le gerarchie le dirà il campo, a partire da agosto, ma Anchisi è una buona presa da parte dello staff tecnico. "Theo è un... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket serie B Interregionale, il roster giallonero continua a completarsi con un acquisto dopo l’altro in vista della prossima stagione. La Virtus prende anche Anchisi e aspetta Fokou

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Serie B interregionale - Play Off College Basketball vs Mens Sana Siena

Notizie e thread social correlati

Pallacanestro, serie B: la società puntella il roster in vista della prossima stagione. Le conferme e gli addii. L’Union Basket blinda Paoletti in panchinaLa società ha confermato la presenza di alcuni giocatori chiave e comunicato l’addio di altri, mentre ha annunciato il rinnovo dell’allenatore in...

Serie B Interregionale, soddisfatto il tecnico Baldiraghi anche per l’ultimo acquisto: "Confidiamo nel suo grande apporto». La Virtus prende anche il playmaker Vitale "Porta esperienza, carisma e leadership»La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Donato Vitale, dopo aver già firmato Primoz Kmetic.

Temi più discussi: Novipiù, ecco il girone di Serie B Interregionale; Basket, Serie B Interregionale: Il Basket Benevento mette a segno una nuova operazione in entrata con l'arrivo della guarda-ala Luca Migone; Basket : Ufficializzata la Formula della Serie B Interregionale 2026/27; Dinamo Gorizia e Falconstar riconfermate nel Girone B della Serie B interregionale.

Basket serie B Interregionale, il roster giallonero continua a completarsi con un acquisto dopo l’altro in vista della prossima stagione. La Virtus prende anche Anchisi e ...La Virtus Imola completa il reparto esterni con Theo Anchisi. L’ufficializzazione è arrivata ieri, ma la notizia era già trapelata da diversi giorni e si tratta di un innesto importante. Dopo Kmetic e ... sport.quotidiano.net

BASKET, SERIE B INTERREGIONALE, JACOPO RAGUSA NUOVO PIVOT DELLA VIRTUS MATERA x.com

B Interregionale basket: ufficiali gironi, date e formulaC’erano state tante, inevitabili, polemiche, per la divisione delle ben nove marchigiane in due gironi di B Interregionale, tra l’altro appartenenti a Conference diverse con dunque l’impossibilità di ... senigallianotizie.it