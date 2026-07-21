La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Donato Vitale, dopo aver già firmato Primoz Kmetic. Il tecnico Baldiraghi ha espresso fiducia nel contributo del nuovo acquisto, definendolo un elemento che porterà esperienza, carisma e leadership alla squadra. Vitale e Kmetic sono i due esterni che in passato hanno aiutato la promozione di un'altra squadra, e ora diventeranno i punti di riferimento principali della Virtus nella Serie B Interregionale.

Uno due pesantissimo della Virtus che, come avevamo ampiamente previsto, dopo Primoz Kmetic ha firmato anche Donato Vitale. La coppia di esterni che ha trascinato la Scandone Avellino alla promozione, sarà il cuore pulsante anche della Virtus di Massimiliano Baldiraghi. Ed è proprio il coach pavese a dare il benvenuto al classe ’98, nativo di Santa Maria Capua Vetere. "Donato – spiega ‘Pat’ – ha grande esperienza, carisma e leadership e porterà tutte queste doti, morali e tecniche all’interno del nostro gruppo. Sarà un po’ la ‘chioccia’ del nostro spogliatoio, che è composto da diversi giovani. E’ reduce da una stagione vincente ad Avellino e per tutti questi aspetti confidiamo possa aiutarci a disputare una stagione di alto livello. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Interregionale, soddisfatto il tecnico Baldiraghi anche per l’ultimo acquisto: "Confidiamo nel suo grande apporto». La Virtus prende anche il playmaker Vitale "Porta esperienza, carisma e leadership»

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