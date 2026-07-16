La società ha confermato la presenza di alcuni giocatori chiave e comunicato l’addio di altri, mentre ha annunciato il rinnovo dell’allenatore in panchina. Il roster sta prendendo forma con inserimenti mirati e conferme di elementi già presenti, in vista dell’esordio nel campionato di serie B Interregionale. La preparazione prosegue con attenzione ai dettagli tecnici e alle strategie per la nuova stagione.

L’Union Basket Prato continua a prendere forma in vista dell’esordio storico nel campionato di serie B Interregionale. La società è intenzionata a puntellare il roster nel miglior modo, con rinforzi mirati in base alle necessità tecniche. Per questo sta costruendo la nuova rosa puntando sulla continuità del progetto tecnico, ma salutando alcuni dei protagonisti della splendida cavalcata culminata con la promozione. Non faranno parte della squadra il capitano Lorenzo Cavicchi e Lorenzo Bogani, colonne portanti delle ultime cinque stagioni, così come Tommaso Vignozzi, che ha deciso di dedicare più tempo alla famiglia, Matteo Petri, costretto a trasferirsi in Svizzera per motivi di lavoro, e Filippo Mendico, che lascia perché gli impegni professionali non gli consentirebbero di affrontare la B con la necessaria disponibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pallacanestro, serie B: la società puntella il roster in vista della prossima stagione. Le conferme e gli addii. L’Union Basket blinda Paoletti in panchina

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