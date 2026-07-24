Basket | Milano completa roster firma Wright e aspetta Mathews

L'EA7 Milano ha annunciato la firma di Moses Wright e sta aspettando di comunicare l'accordo con Garrison Mathews. Wright ha dichiarato di essere entusiasta di iniziare questa nuova esperienza professionale. La squadra ha completato la formazione con il suo acquisto e sta definendo gli ultimi dettagli contrattuali con il secondo giocatore. Nessun altro dettaglio sui termini degli accordi è stato reso noto.

L'EA7 Milano completa il proprio roster: ufficializza la firma di Moses Wright e aspetta di annunciare Garrison Mathews. "Sono entusiasta di questo nuovo capitolo della mia carriera - le prime parole di Wright al sito del club -. Non vedo l'ora di incontrare tutti i tifosi dell'Olimpia e di venire a giocare a Milano. So di arrivare in una città bellissima, di grande cultura, e sono anche felice di mettermi al lavoro per l'Olimpia. Tutti insieme possiamo fare in modo che quest'anno accadano cose speciali"., Curiosa la modalità con cui Wright, reduce da una stagione da 13.2 punti e 6.5 rimbalzi allo Zalgiris, è... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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