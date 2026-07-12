Il mercato dell’Olimpia Milano si è rapidamente concluso con la firma di Poeta, che completa la rosa della squadra per la prossima stagione. La formazione biancorossa sembra ormai definita, con tutte le posizioni occupate e il roster pronto per l’inizio del campionato. La società ha finalizzato gli acquisti necessari per rafforzare la squadra, senza ulteriori interventi in vista dell’inizio della stagione.

Ha avuto un’accelerata importante il mercato in casa Olimpia Milano, tanto che sembra quasi completata la squadra che l’anno prossimo difenderà i colori biancorossi. Sembra che il puzzle si possa completare con gli ultimi due giocatori che mancavano nello scacchiere di coach Peppe Poeta. Si tratta di Garrison Mathews e Moses Wright (nella foto), rispettivamente ala tiratrice e pivot atletico che entreranno nel roster da quindici elementi affidato all’allenatore campano. Una piccola riduzione rispetto ai roster precedenti, con l’idea di avere sostanzialmente tre giocatori per ogni ruolo in grado di potersi alternare e gestire il calendario che, anche in questa stagione, sarà estenuante: 30 partite di campionato italiano e 38 di Eurolega. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Colpo Wright per l’Olimpia. Poeta ha la rosa completa

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