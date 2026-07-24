Gli Europei Under 18 di basket si sono svolti a Trento e Rovereto, segnando la quarta volta che l’Italia ospita questa competizione. La manifestazione rappresenta la ventottesima edizione di eventi giovanili nel paese. Durante le partite, il giocatore Cheickh Niang ha esordito con la nazionale italiana.

Per la quarta volta nella storia, l’Italia organizza gli Europei maschili Under 18. Quest’anno si va a Trento e Rovereto, e il nostro Paese nel complesso ospita la sua ventottesima manifestazione giovanile. Era da sette anni che dalle nostre parti non si giocava un torneo Under continentale: l’ultima volta era stata a Udine con gli Europei Under 16 in cui l’Italia giunse terza con Matteo Spagnolo e Davide Casarin e nei quali, nella Francia, giocava un certo Victor Wembanyama. L’Italia ha vinto in un’unica occasione questa manifestazione: era il 1990, si giocava a Groningen ed Emmen, nei Paesi Bassi, e leggere i nomi di quel team mette per... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Basket: a Trento e Rovereto gli Europei Under 18. Cheickh Niang debutta con l’Italia

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