Cheickh Niang, reduce dalla sua prima stagione in Serie A1 con l’Aquila Basket Trento, viene ospitato in questa stagione. È considerato uno dei prospetti più promettenti del basket italiano. La sua crescita nel massimo campionato ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori. Con il suo stile di gioco energico e versatile, si prepara a essere protagonista anche in questa nuova stagione.

Reduce da una prima stagione in Serie A1 con la maglia dell’Aquila Basket Trento, ospitiamo uno dei prospetti più esplosivi e affascinanti del panorama cestistico italiano: Cheickh Niang. Dopo aver conquistato i playoff con una rimonta straordinaria ed essersi messo in mostra sui palcoscenici internazionali dell’Eurocamp e dell’NBA Training Camp, Cheick si prepara per l’estate con la maglia Azzurra. In questa puntata di Talent Zone, analizziamo l’evoluzione tecnica e mentale di un talento puro, ripercorrendo i momenti chiave della sua annata: dall’emozione del debutto alla sfida nei playoff contro la Virtus Bologna del fratello. Entriamo nel suo mondo fatto di istinto, esplosività e di quella “musica” interiore intravista da coach Crespi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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TALENT ZONE | La prima stagione da grande di Cheickh Niang

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