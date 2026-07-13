Cheickh Niang ha dichiarato che indossare la maglia azzurra rappresenta un’emozione forte. Nella trasmissione Talent Zone su OA Sport, il giocatore ha anche parlato del rapporto con il fratello Saliou, con cui si sostiene a vicenda. Niang ha recentemente concluso la prima stagione in Serie A con la squadra dell’Aquila Trento, dimostrando le sue capacità sul campo da basket.

Nella nuova puntata di Talent Zone, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, il grande ospite è stato Cheickh Niang. Il talento italiano ha concluso la prima stagione in Serie A all’Aquila Trento, mostrando già tutte le sue qualità sul campo da basket. Il classe 2008 si è raccontato nell’intervista analizzando la sua evoluzione anche al di fuori dal parquet. Le ultime settimane: “Ultimamente sto lavorando da solo con i pesi. Tra poco partirò per il raduno con la Nazionale”. La stagione altalenante vissuta con Trento: “Ci sono stati sicuramente degli alti e bassi. Nel momento decisivo siamo riusciti a rimanere concentrati e dare qualcosa di più per vincere”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cheickh Niang: “La maglia azzurra è un’emozione forte. Con mio fratello Saliou ci sopportiamo a vicenda”

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