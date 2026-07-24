basilicata via libera al disegno di legge sulle compensazioni ambientali regionali da fonti energetiche rinnovabili

La Giunta della Basilicata ha approvato un disegno di legge che disciplina le compensazioni ambientali da fonti energetiche rinnovabili. La normativa stabilisce le regole per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale a livello regionale.

La Giunta della Regione Basilicata ha approvato il disegno di legge sulla “Disciplina delle compensazioni ambientali regionali da fonti energetiche rinnovabili”, introducendo un quadro normativo che regola le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale su scala regionale. Il provvedimento si affianca e integra le compensazioni già previste per i singoli Comuni nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, con l'obiettivo di garantire che gli effetti derivanti dalla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili si traducano in benefici concreti per cittadini e imprese lucane. Secondo il Presidente della Regione, Vito Bardi: "Per troppi anni la Basilicata è stata terra di installazione di pale eoliche e pannelli solari senza che vi fosse un reale, equo e tangibile ritorno per la nostra comunità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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