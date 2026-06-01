Fonti energetiche rinnovabili online il nuovo portale della Regione Umbria

È stato pubblicato un nuovo portale online dalla Regione Umbria dedicato alle fonti energetiche rinnovabili. Il sito permette di consultare le aree di accelerazione e quelle idonee all’installazione di impianti di energia rinnovabile. La piattaforma fornisce informazioni sulle zone designate per lo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, facilitando l’accesso a dati relativi alle aree compatibili con progetti di questo tipo.

Un nuovo portale per consultare le aree di accelerazione e quelle idonee a ospitare impianti a fonti energetiche rinnovabili. Il nuovo sito WebGIS è ufficialmente online e si preannuncia uno strumento strategico messo a disposizione dalla Regione Umbria per guidare lo sviluppo sostenibile del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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