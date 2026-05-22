In seguito alla crisi di Hormuz, si apre un dibattito sulla sostenibilità delle fonti energetiche rinnovabili. Di fronte a una possibile riduzione delle forniture di petrolio e gas, si moltiplicano le preoccupazioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla transizione verso fonti alternative. La domanda riguarda come le energie rinnovabili possano contribuire a garantire l’indipendenza energetica, considerando che in situazioni di crisi i paesi tendono a puntare sui combustibili fossili. La questione si inserisce in un quadro di tensioni geopolitiche e di volatilità dei mercati energetici.

Quando scoppia una crisi energetica, la prima reazione è quasi sempre cercare più petrolio e più gas. Se i prezzi salgono e le forniture diventano incerte, governi e imprese pensano prima di tutto a evitare blackout, razionamenti e bollette ancora più care. In questi passaggi, la transizione ecologica rischia di passare in secondo piano, schiacciata dall’urgenza di garantire forniture e contenere i prezzi. La domanda, però, è proprio questa: la crisi ci riporterà verso i combustibili fossili o ci spingerà ad accelerare sulle rinnovabili? La risposta più realistica è: tutte e due le cose. Nel breve periodo ci sarà più pressione per comprare petrolio e gas. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Che fine faranno le fonti energetiche rinnovabili con la crisi di Hormuz?

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Le fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili

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