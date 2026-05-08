Nella quinta giornata della Serie A Gold 2026 di baseball, Bologna ha ottenuto una vittoria di misura contro Nettuno. La partita si è conclusa con un punteggio stretto, segnando l'inizio del fine settimana per il massimo campionato italiano. La sfida si è svolta in un contesto di grande equilibrio tra le due squadre, con entrambe impegnate a conquistare punti importanti.

Comincia con una vittoria di misura da parte della Fortitudo Bologna il fine settimana dedicato alla Serie A Gold 2026 di baseball, massimo campionato italiano arrivato alla sua quinta giornata. Nello specifico la compagine emiliana ha battuto per 2-1 Nettuno, staccando proprio i laziali al secondo posto in classifica. Match come si può evincere ad attacchi bloccati quello andato in scena tra le due squadre, con la 1945 che ha realizzato un numero maggiore di valide, ovvero sette contro sei. A partire con il piede giusto sono stati i bolognesi, bravi ad indirizzare le sorti della gara al secondo inning. Il merito è di Alessandro Vaglio, artefice di un un doppio sul lato sinistro capitalizzato da Gamberini, preludio del secondo sigillo messo a referto proprio da quest’ultimo, stavolta con un doppio a destra.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: Bologna supera di misura Nettuno nel venerdì di Serie A Gold

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